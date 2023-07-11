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Как известно, Частная Военная Компания "Вагнер" ближайшее время будет переброшена на территорию Республики Беларусь. В сети уже имеются кадры с полевыми лагерями, подготовленными для прибытия "Музыкантов".
Министерство Обороны Белоруссии возлагают большие надежды на скорое прибытие командиров и опытных бойцов компании "Вагнер". По словам официальных лиц, "Оркестр" сможет поделиться своим опытом и знаниями с Белорусской Армией.
"По прибытии представителей ЧВК «Вагнер» и их рассредоточения на полигонах для проведения занятий и взаимного обмена опытом, особое внимание планируется уделить приемам и способам ведения боевых действий Вооруженными Силами Республики Беларусь" - заявили в Минобороны.
Армия Белоруссии за последние годы не участвовала ни в одном конфликте и не имеет необходимого опыта для современных войн и конфликтов. За последние 30 лет принципы войны серьёзно изменились. Хоть в целом логика осталась прежней, но новые технологии привнесли свои коррективы.
ЧВК "Вагнер" за годы своего существования сумела набраться гигантского опыта в ведении боевых действий. Бойцы компании участвовали в совершенно различных условиях и операциях. Борьба с террористами, позиционная война на Донбассе с 2014 года, восстановление правопорядка в африканских республиках, полномасштабный конфликт на Украине, штурмовые операции, взятие населённых пунктов, оборонительные операции. При этом всём, компания использует весь арсенал оружия, от различного стрелкового до танков, артиллерии и авиации.
В Минобороны Республики Беларусь считают, что весь этот опыт будет бесценен для белорусских военнослужащих.