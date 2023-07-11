Новинки были переданы правоохранителям московскими властями

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

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В 2022 году мы впервые узнали о новых автомобилях марки "Москвич", собранных на основе китайских машин компании JAC. На тот момент к информации о новых "Москвичах" относились скептически, многим казалось это нескорой перспективой.

Однако, первые автомобили уже успели сойти с конвейера до конца 2022 года, и к началу 2023 некоторые модели "Москвича" колесили по просторам нашей "необъятной". Также на днях стало известно, что от московских властей в распоряжение Росгвардии поступила сотня автомашин "Москвич-3", в оригинале это китайские модели JAC JS4. Какие именно модификации поступили на службу правоохранителей - не уточняется. Напомним, данные модели могут быть трёх видов, два из которых имеют бензиновый двигатель и один - электрический.

Вячеслав Володин считает, что все представители государственной власти, независимо от уровня, должны пересесть на отечественные автомобили. На сегодняшний день у нас есть: "Лада", "Москвич" и "Аурус".

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"Нам ни в коем случае нельзя кормить наших врагов" - подчеркнул председатель Государственной Думы.