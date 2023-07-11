Однако, никаких результатов достичь не удалось. За последнюю неделю в сети всё больше кадров с разбитой техникой ВСУ и ликвидированными иностранными наёмниками

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

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За последнюю неделю вооруженные силы Украины активно атаковали по всей линии соприкосновения. Небольшими бронегруппами предпринимались попытки прорвать оборону российских войск, но Вооруженные Силы Российской Федерации удержали позиции, заставляя противника отступать с большими потерями.

Как сообщается, на направлениях Донецкое и Сватово-Кременное наши подразделения и вовсе продвигаются вперёд, выбивая противника из окопов. На Запорожском направлении также не прекращаются бои вокруг населённого пункта Пятихатки. Посёлок по сей день находится в серой зоне, противник каждый раз входит в его окраины, но в результате вновь его выбивают наши бойцы. В сети за эти дни появилось большое количество видеоматериалов, подтверждающих поражение иностранной военной техники и ликвидацию украинских военнослужащих и иностранных наёмников.





Активация киевских формирований обуславливается приближающимся саммитом Североатлантического Альянса в Вильнюсе, который стартует уже сегодня. К 11-12 июля ВСУ необходимо было показать успехи на поле боя, чтобы союзники НАТО видели результаты их военной помощи. Однако, за более чем месяц "контрнаступления", никаких существенных результатов Киев добиться не смог. Союзники по Альянсу, как сообщает издание Bild, даже блокировали Владимиру Зеленскому возможность выступить на саммите.

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Вашингтон анонсировал встречу 12 июля Байдена с Зеленским в рамках саммита НАТО. Чем окончится данное мероприятие, мы узнаем в ближайшие несколько дней.