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Производитель бронетехники Rheinmetall анонсировал открытие завода на Украины уже через 3 месяца
При этом гендиректор компании считает, что украинцы должны научиться помогать себе сами, а не ждать помощи от европейцев или американцев течение следующих 10 или 20 лет
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  Накануне генеральный директор концерна Rheinmetall Армин Паппаргер заявил, что в течение ближайших трёх месяцев планируется открытие нового танкового завода в западной части Украины.

  Сообщается, что на заводе также сможет производиться другая бронетехника и осуществляться ремонт всей выпускаемой продукции. Вдобавок концерн будет обучать украинских рабочих обслуживанию производимых боевых машин. Со слов Паппаргера, украинцы должны помочь себе сами, а не ждать, что Евросоюз или Соединенные Штаты Америки помогут им в течение следующих 10 или 20 лет - это невозможно.

  Ранее российские политики уже заявляли о намерениях уничтожить подобный проект, в случае если Rheinmetall начнёт его строительство на Украине, но руководство концерна делает ставку на системы противовоздушной обороны.

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  За последние сутки стало известно, что турецкий Bayraktar приступил к строительству завода по производству беспилотников в этом же регионе. Генеральный директор компании Халук Байрактар сообщил, что большая часть подготовительных работ уже идет, и ожидается полная электрификация завода в июле. Компания Bayraktar планировала строительство завода еще до начала Специальной Военной Операции. Проект, как сообщают эксперты, существовал на бумаге уже порядка 4 лет.

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#россия #украина #сво #танки #оружие #беспилотники #bayraktar #rheinmetall #заводы
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mirror1986
09:47
Ну по всем канонам теперь должен быть анонсирован массивный удар по этому заводу через 3 месяца
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