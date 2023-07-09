Видеокарты на российском рынке продолжают дорожать.

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

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На этих выходных отечественные ритейлеры вновь подняли цены на видеокарты от компании Nvidia. Вероятнее всего связаны эти изменения в ценовой политике с ситуацией вокруг ослабления рубля. Курс американской валюты зафиксировался в конце рабочей недели на уровне 91 рубля и 25 копеек за 1 доллар.

С 6 июля цена на видеокарту Nvidia GeForce RTX 3060 поднялась еще на тысячу рублей

Купить бюджетную представительницу 3000-ой линейки можно было за 33150 рублей, а уже начиная с выходных цена выросла до 34150 рублей. Откровенно говоря, ситуация напоминает февраль-март 2022 года, однако, если на тот момент столь резкие скачки в цене обуславливались и серьёзным повышением доходов у майнеров, то в этот раз нет никаких дополнительных факторов для повышения стоимости. С предыдущего роста цен, вызванным взлётом доллара к 94 рублям, американская валюта успела откатиться, отечественные магазины решили дополнительно поднять цену.

Флагманская Nvidia GeForce RTX 4090 прибавила к выходным почти 5000 рублей к стоимости

На 6 июля ценник на эти модели начинался от 164730 рублей. Это на данный момент самая "быстроокупаемая" видеокарта для майнеров, отталкиваясь от коэффициента производительности и потребления, но и она будет окупать не меньше десяти лет.

Самое бюджетное решение Nvidia GeForce RTX 4070 Ti теперь дороже 90 тысяч рублей

рекомендации -45000р на Xiaomi 12 Pro в ДВА раза подешевел TV Philips 43" 43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз В ДВА раза подешевел Xiaomi 12 -40000р на iPhone 14 Pro 65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр 43" TV Philips дешевле 20 тр Круто подешевел iPhone 14 Plus 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях в ДВА раза упал и так дешевый Xiaomi Poco C40 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде -50 000р на Xiaomi 12 - смотри цену 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Ценник в 87450 рублей остался позади. За среднебюджетник 4000-ой линейки придётся доплатить еще 2500 рублей. Всё же рано паниковать, до тех пор, пока майнинг на видеокартах остаётся неприбыльным, вряд-ли мы увидим каких серьёзных изменений на рынке видеокарт, так что время на покупку современного ПК еще есть.