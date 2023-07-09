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На этих выходных отечественные ритейлеры вновь подняли цены на видеокарты от компании Nvidia. Вероятнее всего связаны эти изменения в ценовой политике с ситуацией вокруг ослабления рубля. Курс американской валюты зафиксировался в конце рабочей недели на уровне 91 рубля и 25 копеек за 1 доллар.
С 6 июля цена на видеокарту Nvidia GeForce RTX 3060 поднялась еще на тысячу рублей
Купить бюджетную представительницу 3000-ой линейки можно было за 33150 рублей, а уже начиная с выходных цена выросла до 34150 рублей. Откровенно говоря, ситуация напоминает февраль-март 2022 года, однако, если на тот момент столь резкие скачки в цене обуславливались и серьёзным повышением доходов у майнеров, то в этот раз нет никаких дополнительных факторов для повышения стоимости. С предыдущего роста цен, вызванным взлётом доллара к 94 рублям, американская валюта успела откатиться, отечественные магазины решили дополнительно поднять цену.
Флагманская Nvidia GeForce RTX 4090 прибавила к выходным почти 5000 рублей к стоимости
На 6 июля ценник на эти модели начинался от 164730 рублей. Это на данный момент самая "быстроокупаемая" видеокарта для майнеров, отталкиваясь от коэффициента производительности и потребления, но и она будет окупать не меньше десяти лет.
Самое бюджетное решение Nvidia GeForce RTX 4070 Ti теперь дороже 90 тысяч рублей
Ценник в 87450 рублей остался позади. За среднебюджетник 4000-ой линейки придётся доплатить еще 2500 рублей. Всё же рано паниковать, до тех пор, пока майнинг на видеокартах остаётся неприбыльным, вряд-ли мы увидим каких серьёзных изменений на рынке видеокарт, так что время на покупку современного ПК еще есть.