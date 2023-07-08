Об этом говорят как фундаментальные факторы, так и технический анализ

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

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Экономические эксперты, учитывая все заявления, сделанные в четверг на конгрессе Банка России, опасаются дальнейшего ослабления российского рубля, которое далее отразится на росте инфляции.

По мнению экспертов, руководство Центрального Банка России дало понять, что курс рубля будет и дальше плавать в зависимости от торгового баланса, а вмешиваться в естественный рынок не планируется. За последний год произошло серьезное сокращение поступающей с экспорта валюты и увеличение оборота импортных товаров и по итогу, отталкиваясь от фундаментальных факторов, мы можем наблюдать дальнейшее ослабление рубля. Ситуацию также подогревает летний сезон, граждане, планирующие поездку в другие страны, вынуждены запасаться иностранной валютой, добавляя интерес к долларам, юаням и евро. Также никуда не делись геополитические риски, подогретые июньскими событиями вокруг ЧВК "Вагнер". Все эти факторы играют против российской валюты.

рекомендации в ДВА раза подешевел TV Philips 43" 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз 43" TV Philips дешевле 20 тр -40000р на iPhone 14 Pro 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр 43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать Круто подешевел iPhone 14 Plus 65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр -32% на 4K TV Samsung 55" = менее 50тр Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр -30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Таким образом многие финансисты ожидают дальнейшего ослабления отечественного рубля и взлёт курса выше 94 RUB за один USD. По мнению экспертов, на это намекает и пробитие критически важных уровней поддержки российской валюты. При этом всём на сегодняшний день нет никаких предпосылок для резкого разворота.