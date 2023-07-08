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Экономические эксперты, учитывая все заявления, сделанные в четверг на конгрессе Банка России, опасаются дальнейшего ослабления российского рубля, которое далее отразится на росте инфляции.
По мнению экспертов, руководство Центрального Банка России дало понять, что курс рубля будет и дальше плавать в зависимости от торгового баланса, а вмешиваться в естественный рынок не планируется. За последний год произошло серьезное сокращение поступающей с экспорта валюты и увеличение оборота импортных товаров и по итогу, отталкиваясь от фундаментальных факторов, мы можем наблюдать дальнейшее ослабление рубля. Ситуацию также подогревает летний сезон, граждане, планирующие поездку в другие страны, вынуждены запасаться иностранной валютой, добавляя интерес к долларам, юаням и евро. Также никуда не делись геополитические риски, подогретые июньскими событиями вокруг ЧВК "Вагнер". Все эти факторы играют против российской валюты.
Таким образом многие финансисты ожидают дальнейшего ослабления отечественного рубля и взлёт курса выше 94 RUB за один USD. По мнению экспертов, на это намекает и пробитие критически важных уровней поддержки российской валюты. При этом всём на сегодняшний день нет никаких предпосылок для резкого разворота.