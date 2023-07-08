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За минувшие сутки украинские формирования нанесли удары по населённому пункту Шебекино Белгородской области из реактивных систем залпового огня "Град". В результате обстрелов произошёл пожар на территории центрального рынка.
Немногим ранее жизнь в регионе начинала возвращаться в привычное русло, обстрелов со стороны Украины становилось всё меньше, города и посёлки потихоньку отстраивались, а мирным жителям было разрешено возвращаться домой из мест временного размещения. Однако, минувшей ночью вооруженные силы Украины вновь били по Белгородской области с особой интенсивностью. Сообщается, что один снаряд угодил на территорию центрального рынка, в результате чего загорелась овощная база.
Губернатор Гладков принял решение приостановить возвращение жителей домой из пунктов временного размещения до изменения ситуации. Также сообщается, что строительным бригадам, занимающимся восстановлением городов и посёлков региона, ближайшие два дня будут объявлены выходными, чтобы не подвергать их жизни опасности.