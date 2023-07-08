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За прошедшую рабочую неделю власти Соединенных Штатов Америки неоднократно меняли свою позицию касательно передачи Киеву кассетных боеприпасов, но судя по всему администрация Джо Байдена пришла к окончательному решению.
По словам официальных лиц, США опасаются большого количества жертв среди гражданских. Данные боеприпасы запрещены Конвенцией 2008 года по ряду причин. Кассетные боеприпасы представляют собой снаряд, внутри которого находится большое количество более мелких поражающих элементов. Зачастую при использовании авиабомб такого типа, часть этих элементов не детонирует в ходе боевых действий, а уже по прошествии какого-то времени от субснарядов погибают мирные жители. Известны случаи, когда подобные мини-бомбы взрывались спустя два года после окончания конфликта.
В ходе диалога о передаче Украине данного типа оружия американские политики откладывали данный вопрос из-за опасности этих снарядов для мирного населения, но как заявил Джейк Салливан:
"Они (кассетные боеприпасы) будут применяться исключительно аккуратно, специально с целью минимизации рисков для гражданского населения. И потом! У демократически избранного руководства Украины есть все причины минимизировать риски для мирных, ведь это их же граждане, украинцы, кого они вообще-то и пытаются защитить! Это не то чтобы Украина применяла их (кассетные боеприпасы) где-нибудь на Ближнем Востоке или в Юго-Восточной Азии, или еще где-нибудь за тридевять земель. Она будет их применять на своей территории для ее защиты!"
В результате Соединенные Штаты таки приняли окончательное решение передать Украине запрещенные в 113 странах боеприпасы. Свои опасения, что Киев начнёт применять данное оружие по густонаселённым городам и посёлкам, выразил отставной офицер разведки США Скотт Риттер.