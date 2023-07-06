Согласно источнику из Министерства Обороны, на территории военной академии во Львове весьма вероятно размещались танки Challenger-2

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В Министерстве Обороны раскрыли цели ракетных ударов во Львовской области. Как сообщил источник, за минувшую ночь Армия России накрыла резервные силы ВСУ на территории военной академии во Львове и с высокой степенью вероятности переданные Украине британские танки Challenger-2.

Ночью поступила информация о нанесении ВКС России ударов по Львову, в Украинских телеграм-каналах и других ресурсах сперва сообщили об уничтожении критической инфраструктуры, затем заявили, что информация не правдива, а удар пришелся на некий жилой дом. Со слов источника из Министерства Обороны, ракетой были поражены казармы, в которых размещалось порядка 800 украинских военнослужащих и иностранных наёмников. Также на территории академии могли размещаться британские танки Challenger-2.

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"Сегодня ночью нанесен удар высокоточным оружием по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ и иностранных наемников, а также местам хранения бронетанковой техники иностранного производства. Все назначенные объекты поражены, стратегическим резервам противника нанесен существенный урон", - заявили на официальных ресурсах Министерства Обороны.