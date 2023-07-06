В эту же ночь ВСУ нанесли удары по Макеевке и Волновахе. Поражены нефтебаза и здание администрации

реклама

В ночь с 5 на 6 июня стороны конфликта обменялись ракетными ударами. Воздушно-космические силы Российской Федерации ударили по Львовской области, в свою очередь вооруженные силы Украины ударили по Макеевке и Волновахе.

В результате обстрела ВСУ в Макеевке загорелась нефтебаза. Прогремел взрыв в Червоногвардейском районе. Без электроэнергии остались жители посёлка Крупский. Также был нанесён ракетный удар по Волновахе, в результате которого было частично разрушено здание администрации, ракета пробила аж три этажа. По предварительным данным удар был нанесён британской ракетой "Storm Shadow". По сообщениям местных властей, погибших в результате удара нет, 3 сотрудника получили незначительные травмы.

рекомендации iPhone 14 Plus - цена упала на порядок 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри В два раза упала цена 2Tb SSD Silicon Power Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр -120000 на 8K Samsung 75" - смотри цену iPhone 11 дешевле 50 тр несмотря на курс MSI RTX 4070 за копейки в Регарде 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр -30000р на iPhone 14 Pro Max в Ситилинке 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде -20000р на 4080 MSI Suprim X -30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Больше вопросов остаётся вокруг ракетного удара ВКС России по Львову. Ночью воздушная тревога звучала по всей территории Украины. Первые сообщения от администрации говорили о повреждении критической инфраструктуры, однако позднее власти заявили, что на самом деле российские ракеты ударили по жилому дому. Однако, местные жители сообщают, о перебоях с электричеством и сотовой связью.