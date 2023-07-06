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В ночь с 5 на 6 июня стороны конфликта обменялись ракетными ударами. Воздушно-космические силы Российской Федерации ударили по Львовской области, в свою очередь вооруженные силы Украины ударили по Макеевке и Волновахе.
В результате обстрела ВСУ в Макеевке загорелась нефтебаза. Прогремел взрыв в Червоногвардейском районе. Без электроэнергии остались жители посёлка Крупский. Также был нанесён ракетный удар по Волновахе, в результате которого было частично разрушено здание администрации, ракета пробила аж три этажа. По предварительным данным удар был нанесён британской ракетой "Storm Shadow". По сообщениям местных властей, погибших в результате удара нет, 3 сотрудника получили незначительные травмы.
Больше вопросов остаётся вокруг ракетного удара ВКС России по Львову. Ночью воздушная тревога звучала по всей территории Украины. Первые сообщения от администрации говорили о повреждении критической инфраструктуры, однако позднее власти заявили, что на самом деле российские ракеты ударили по жилому дому. Однако, местные жители сообщают, о перебоях с электричеством и сотовой связью.