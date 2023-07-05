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Несмотря на очевидность безрассудства самой идеи принять Украину в Североатлантический Альянс, так как это бы повлекло к прямой конфронтации России - державы с самым большим запасом ядерного оружия в мире и всем блоком НАТО, всё же находятся на западе недалёкие от политики люди, думающие в этом направлении.
Глава комитета бундестага по внешней политике от Социал-демократической Партии Германии Михаэль Рот в одном из своих интервью заявил, что Украину можно было бы принимать в блок НАТО по частям.
"Я бы не стал делать условием приема в НАТО идеальный мир. Подконтрольные Киеву регионы должны как можно скорее стать частью НАТО. Тогда статья 5 будет применяться и к ним. Обязательство по оказанию помощи пока не будет распространяться на другие области Украины" - заявил Михаэль. В противном случае, по мнению политика, членство Киева в НАТО будет отложено "до второго пришествия".
Благо, Михаэль Рот никак не влияет на международную политику и не имеет никакого веса в Североатлантическом Альянсе. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в НАТО вообще принимает решения один 80-летний Джо Байден и больше никто.