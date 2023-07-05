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Продолжаются бои вокруг взятого ранее подразделениями Частной Военной Компании "Вагнер" города Бахмут. Вооруженные силы Украины продолжают штурмовать населённые пункты на севере и юге, стараясь взять город в клещи.
Ранее сообщалось, что населённый пункт Клещеевка перешел под контроль противника, однако несколько источников, как с российской стороны, так и со стороны Украины, опровергают данную информацию.
"Несмотря на заявления российских военкоров, российские войска находятся в Клещеевке и соседних лесопосадках. Идут бои", - из украинских источников.
Стратегические высоты остаются самыми горячими точками на данном направлении. ВСУ постоянно отправляет в Клещеевку и Берховку новые силы, одну волна за другой, но Армии России удаётся сдерживать натиск.
"Российское Министерство Обороны также перебрасывает на фланги Бахмута подкрепления и прекратила на этом участке контрнаступательные действия, перейдя в глухую оборону. Беспрерывно работает артиллерия", - сообщают украинские военкоры.
Судя по всему, российская армия перешла к тактике перемалывания наступающих украинских формирований.