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Основатель Частной Военной Компании "Вагнер" Евгений Пригожин продолжает обрастать всё новыми интернет-мемами. За последний год фигура Евгения Викторовича обрела огромную медийную базу.
Пожалуй началась эта кампания в период первых волн вербовки заключённых в ряды ЧВК "Вагнер", когда человек похожий на Евгения Пригожина объяснял условия службы по контракту "Вагнера" и окончилась 23-24 июня.
Первые мемы с Пригожиным появились после резких высказываний в сторону Министерства Обороны.
Тогда пользователи в сети изобразили ряд высказываний Евгения Викторовича как настоящий сериал, где с каждым новым обращением сюжет становился всё более закрученным, пока не наступило 23 июня.
Накануне мемы с Евгением Пригожиным перешли на новый уровень. В русскоязычном интернете предпринимателя изобразили в Лего-формате.
По сюжету короткометражного мультфильма, Евгений Викторович принимает участие в "Битве шефов" против Ивлева. По причине отсутствия "...припасов" Пригожин угрожает прийти на кухню к Ивлеву, но в последний момент ситуацию спасает Лего-Лукашенко.
Неизвестно как дальше будут развиваться события вокруг ЧВК "Вагнер" и её харизматичного лидера, но определённо, ближайшее время личность Евгения Пригожина еще будет на слуху.