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В своём очередном интервью журналистам телеканала CNN президент Украины Владимир Зеленский вновь обратился к своему коллеге из Соединенных Штатов Америки с просьбой принять его страну в Североатлантический Альянс.
"Президент США поддерживает наше будущее в НАТО, но приглашение сейчас стало бы огромным мотиватором для украинских солдат. Очень важно, чтобы Украина получила приглашение сейчас" - заявил Зеленский.
По мнению украинского лидера, решение о принятии Киева в НАТО зависит от воли американского президента. Судя по всему мнение всех остальных союзников блока НАТО Зеленскому не интересно.
Однако, Владимир всё же добавил, что знает, о бесперспективности попыток стать членом Альянса, находясь в действующем военном конфликте, но всё же
"Этот сигнал действительно очень важен. И зависит от решения Байдена" - заявил политик. Президент Зеленский просит, хотя бы, пообещать членство в военно-политическом блоке по окончании Российской Специальной Военной Операции на территории Украины.