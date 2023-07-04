В период проведения акции "марш справедливости" у бизнесмена были изъяты 10 миллиардов рублей и другие ценности

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В период проведения Евгением Пригожиным и его Частной Военной Компанией "Вагнер" марша справедливости, в различных городах страны правоохранительные органы провели обыски всех зданий, офисов и складов, связанных с Евгением Пригожиным или принадлежащими ему компаниями и предприятиями.

В ходе обысков было изъято большое количество наличных средств и различных ценностей. Помимо этого правоохранительные органы конфисковали технику, оборудование и транспортные средства.

Как стало, за минувшие сутки Евгению Пригожину вернули всё имущество, включая денежные средства, ценности, оборудование, технику и транспортные средства. Сообщается, бизнесмену было возвращено порядка 10 миллиардов рублей.

Ранее один из участников следственных мероприятий, комментирую ситуация местным средствам массовой информации, сообщил

"По поводу этих миллиардов сейчас начнется прокурорская история, Пригожину они не грозят. Прокуратура выйдет в суд, и все ляжет в бюджет"

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Однако, у опытных юристов уже тогда было другое мнение на этот счёт.