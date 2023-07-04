Сербский президент считает, что украинские бригады попытаются прорваться на двух направлениях несмотря на потери

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Сербский президент накануне заявил, что ожидает от Украины крупного контрнаступления в ближайшее время. По словам Александра Вучича, Киев обязательно должен будет показать какие-либо результаты к началу саммита НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля, то есть уже через неделю.

По мнению сербского лидера, вооруженные силы Украины попытаются атаковать на двух направлениях: в районе Бахмута и в направлении Энергодара.

"Я ожидаю большого наступления со стороны Украины. Я действительно его ожидаю. Я думаю, что будет два направления. Один из них – Бахмут, второе и гораздо большее – в направлении Энергодара и Мелитополя. Я думаю, что они подготовили десятки бригад и серьезно прорвут российские позиции на этом участке. Я думаю, что, конечно, это приведет к огромным потерям. Они ожидают, что ход боевых действий изменится. Потому что это важно для них перед саммитом в Вильнюсе 12 июля" - заявил политик.

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Исходя из слов европейского политика, Киев готов пойти на большие потери как в технике, так и в живой силе, ради достижения срочных результатов здесь и сейчас.