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В Белгородской области, по сообщениям главы региона Вячеслава Гладкова, потихоньку начинает налаживаться жизнь в отдельных районах и населенных пунктах. Всё активнее проводятся восстановительные работы, в первую очередь ремонтируется тепловой контур, то есть кровля и окна.
С сегодняшнего дня жителям Шебекино будет предложено возвращаться в собственные дома из пунктов временного размещения. Речь идёт о тех людях, чьи дома не были повреждены в результате артиллерийских обстрелов со стороны вооруженных сил Украины. Шебекино в какой-то момент подвергался интенсивному обстрелу и часть домов в населенном пункте имеет серьезные повреждения. Последствия действий ВСУ уже устраняются. Квартплата за минувшие месяцы не начислялась.
Также глава региона сообщил, что в лагере Евпатории "Бригантина Белогорье" со следующей смены и до 1 июня 2024 года будут отдыхать дети из 20-километровых приграничных территорий. Так как очное обучение в связи с обстановкой обеспечить не получится, таким образом дети смогут продолжить образовательную программу в безопасной зоне. Родительская плата, как заявил Вячеслав Гладков, до 1 июня 2024 года начисляться не будет.
Будем надеяться, чтобы в регионе вновь воцарился мир и жители будут в безопасности.