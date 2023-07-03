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Американский телеканал CBS подтвердил в своём материале гибель одного из ветеранов вооруженных сил США, ужинавшего 27 июня в пиццерии в Краматорске. В этот момент туд прилетела российская ракета.
О гибели морского пехотинца сообщили его родственники. По данным телекомпании, Ян Фрэнк Торторичи прибыл на Украину 15 месяцев назад и принимал участие в боевых действиях, неся службу в интернациональном легионе. Также Торторичи занимался обучением и подготовкой украинских бойцов. В сеть и ранее просачивалась информация, о погибших в Краматорске американских инструкторах, здесь же информацию подтвердила одна из самых крупных телекомпаний США.
В украинских средствах массовой информации о военных, инструкторах и иностранных наёмниках ни слова. Местные журналисты до последнего писали про туристов, мирных жителях и обычной пиццерии. В последние дни, когда в сети появилось достаточно информации об американских наёмниках и когда эту информацию начали подавать уже и в Соединенных Штатах, украинская журналистика старается не упоминать данный инцидент.