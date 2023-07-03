Морской пехотинец Ян Фрэнк Торторичи уехал на Украину 15 месяцев назад. Занимался подготовкой украинских военных, был в составе интернационального легиона

реклама

Американский телеканал CBS подтвердил в своём материале гибель одного из ветеранов вооруженных сил США, ужинавшего 27 июня в пиццерии в Краматорске. В этот момент туд прилетела российская ракета.

О гибели морского пехотинца сообщили его родственники. По данным телекомпании, Ян Фрэнк Торторичи прибыл на Украину 15 месяцев назад и принимал участие в боевых действиях, неся службу в интернациональном легионе. Также Торторичи занимался обучением и подготовкой украинских бойцов. В сеть и ранее просачивалась информация, о погибших в Краматорске американских инструкторах, здесь же информацию подтвердила одна из самых крупных телекомпаний США.

рекомендации iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -120000 на 8K Samsung 75" - смотри цену 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок -30000р на iPhone 14 Pro Max в Ситилинке В два раза упала цена 2Tb SSD Silicon Power iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз -20000р на 4080 MSI Suprim X iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри -200000 на DJ Mavic 3 в Ситилинке 4070 Ti MSI за 80 тр в Регарде На порядок упала цена Samsung S22 Ultra В два раза упала цена Vivo Y35 -19000р на RTX 4080 Gigabyte Aorus 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 MSI RTX 4070 за копейки в Регарде MSI Ventus 4060 Ti на 3000р дешевле 3060 Ti - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti

В украинских средствах массовой информации о военных, инструкторах и иностранных наёмниках ни слова. Местные журналисты до последнего писали про туристов, мирных жителях и обычной пиццерии. В последние дни, когда в сети появилось достаточно информации об американских наёмниках и когда эту информацию начали подавать уже и в Соединенных Штатах, украинская журналистика старается не упоминать данный инцидент.