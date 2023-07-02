По заявлению компании, точки закрыты сроком на один месяц в связи с переездом в Беларусь

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Поступила информация, что Частная Военная Компания "Вагнер" закрывает пункты набора добровольцев на один месяц. Данное решение было принято в связи с переездом Республику Беларусь и временным прекращением участия компании в боевых действиях на Украине.

Однако, стоит отметить, тем не менее набор в ряды компании продолжает, все желающие могут обратиться на горячую линию. Судя по всему Российская Федерация продолжает закручивать гайки для самой известной Военной Компании в мире. Ранее стало известно, что бойцы ЧВК "Вагнер" покинут территорию Сирии, так как российское правительство больше не будет финансировать организацию Евгения Пригожина.

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что часть бойцов ЧВК "Вагнер" согласились и дальше защищать свою родину с оружием в руках. Скорее всего все желающие сумеют подписать контракт с Министерством Обороны и продолжить нести службу в зоне Специальной Военной Операции.

В сети также наблюдается поддержка сотрудников ЧВК "Вагнер" со стороны народа. Россияне устраивают автопробеги, продолжают вывешивать флаги компании и слушают песни посвященные компании.

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