По словам Небензи, Украина постепенно теряет свой мобилизационный потенциал, а своего вооружения и вовсе практически нет

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На минувшем заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций постоянный представитель от России заявил, что мирное урегулирование украинского конфликта был упущен весной 2022 года стараниями Евросоюза и Соединённых Штатов, а теперь требования к Киеву для мирного соглашения будут другими.

По словам Василия Небензи, у Украины ещё остаётся мобилизационный резерв, который с каждым днём становится всё скуднее, что на самом деле печально, но Киев уже не имеет собственного вооружения и полностью зависим от поставляемых западом образцов техники, боеприпасов и другого снабжения. Данный факт сложно совместить с регулярными выступлениями президента Зеленского, когда он говорит о незалежности Украины. Также стоит напомнить, что практически выплаты зарплат в государственных учреждениях, расходы на оборону и некоторые другие затраты, финансируются западными институтами.

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Глава Европейской дипломатии Жозеп Борель заявил, что Евросоюз хочет превратить Европейский Фонд Мира в Оборонный Фонд Украины. На что российский представитель предложил сразу переименовать его в Европейский Фонд Войны. На данный момент сложно найти наиболее зависимое государство, чем "Незалежная" Украина.