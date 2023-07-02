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Во Франции не стихают уличные беспорядки. На сегодняшний день количество арестованных превысило 1700 человек. Стычки между силовиками и протестующими происходят до сих пор.
Как сообщается, за последние сутки участились случаи поджога различных учреждений. Есть информация и поджоге полицейского участка в Лионе, горит одна из школ в Сен-Дени севернее Парижа, названная в честь чернокожей американской активистки. Бунтующие грабят магазины, срезаются фонарные столбы, переворачивают автомобили, последние также остаются полыхать на французских улицах. Накануне стало известно, об ограблении оружейного магазина.
Наблюдаются ситуация, когда футбольные фанаты с битами защищают магазины от протестантов. Таким образом стычки происходят и среди гражданских.
В свою очередь ранее Макрон уже нашёл главную проблему, по которой люди на улице устраивают сегодня беспорядки - слишком свободный и неконтролируемый интернет. На его взгляд люди могут слишком легко распространять различные видео и фото в социальных сетях и мессенджерах. Всё это, по его мнению, необходимо взять под жёсткий контроль и фильтровать, чтобы такие видео как с моментом выстрела в 17-летнего парня не попадали в сеть и не будоражили общество.