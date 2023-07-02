Группа бойца с позывным "Танчик" оказалась в окружении ВСУ

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Журналистам удалось взять интервью у одного из ветеранов батальона "Восток", с позывным "Танчик". В своём интервью военнослужащий рассказал, с чем им приходится сталкиваться день за днём, на самой первой линии обороны в Новодонецком.

Зачастую плечом к плечу с опытным солдатом стоят военнослужащие, побывавшие на полях сражений впервые. Несмотря на страх, ребята удерживают свои позиции, отбивая украинские атаки одну за одной. Как можно понять со слов "Танчика", бывает что приходится принимать бой находясь в окружении и даже в такой ситуации наши ребята не паникуют и продолжают работать по противнику. Но всё же они не остаются в полном одиночестве, по наступающим украинским формированиям постоянно работала авиация и артиллерия. Даже проблемы с радиостанцией, противник глушил средства связи наших ребят, не вынудило бойцов "Востока" отступить, а прикрывающие с неба и земли товарищи, сумели вести огонь, не подставляя под удар ребят на передке. По итогу украинским силам пришлось отступить.

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский выразил свои мысли касательно морали и боевого духа. По словам военачальника, в сети гуляет множество различных видео, где деморализованные солдаты русской армии говорят о бессмысленности выполнения приказов, отсутствии оружия и других проблемах. Вооруженные силы Украины смотрят эти видео, и думают, что достаточно лишь показаться жовто-блакитному флагу на горизонте и русские солдаты побегут в панике, а по факту их встречают такие же "Танчики" по всей линии обороны и, вместо того чтобы бежать, берут в руки оружие и останавливают колонны.

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По мнению Александра Ходаковского, стоит быть реалистами, в войнах всегда будут те или иные проблемы, будут плохие командиры не думающие о своих людях, деморализованные сослуживцы оставляющие в панике свои позиции, но будут и бойцы как "Танчик", стоящие до последнего и отбрасывающие врага даже в самых нелёгких ситуациях.