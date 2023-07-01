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Как уже многие знают, российское ядерное оружие будет размещено на территории Республики Беларусь, что вызывает серьезные опасения у некоторых стран НАТО. Не меньше волнений у Запада вызывает и передислокация подразделений Частной Военной Компании "Вагнер" на территорию Союзного Государства.
В связи с последними событиями Александр Лукашенко сделал ряд политических заявлений. По словам президента, все координаты "центров принятия решения" ему известны до миллиметра, четко, ясно определены и утверждены на военных картах.
"И чем больше мы живем, тем больше убеждаемся, что оно должно лежать у нас, в Беларуси, в надежном месте. И я уверен, что нам никогда не придется его применять, пока оно у нас, и никогда на нашу землю не ступит нога врага", - заявил Александр Григорьевич.
В своём выступлении лидер Республики Беларусь призвал все стороны скорее перейти к мирным переговорам и прекратить кровопролитие. Однако, Лукашенко добавил, что если под угрозой окажется государственность, независимость, территориальная целостность или безопасность наших народов - мы готовы отвечать не раздумывая.