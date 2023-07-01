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В своём новом интервью, иностранным средствам массовой информации, Владимир Зеленский объяснил замедление украинского контрнаступления плохими погодными условиями и слишком запоздалыми поставками артиллерии от союзников.
"Проливные дожди продолжаются очень долго, и это замедлило некоторые процессы. Мы рассчитывали на определенные вещи, но артиллерия прибыла с опозданием. Мы остановились, потому что не могли двигаться дальше. Двигаться вперед означало терять людей, а у нас не было артиллерии" - заявил украинский президент.
Также Зеленский заявил, что Украина хочет показать выдающиеся результаты до саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля. Судя по всему, желание посетить собрание Североатлантического Альянса у Владимира всё же осталось, несмотря на то, что члены Альянса так и не сумели набраться "мужества" и пригласить Киев в блок НАТО.
Однако, стоит отнестись к словам Зеленского со всей серьёзностью. Вооруженным силам Украины действительно нужны существенные результаты на поле боя, иначе как мы говорили ранее, западные страны могут прекратить поддержку "Незалежной", не видя дальнейших перспектив в данном "проекте".