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Российская Федерация столкнулась с ещё одной волной миграции, уже третьей по счёту с начала Специальной Военной Операции на Украине.
Министерство Иностранных Дел сообщает, что после окончания событий 23-24 июня, когда Частная Военная Компания "Вагнер" вышла из тыловой зоны СВО и направилась в сторону Москвы, захватив по дороге все военные объекты в Ростовской области, в ведомство за помощью обратилось 116 человек, с просьбой посодействовать в возвращении обратно на родину.
23 июня Евгений Пригожин сделал ряд резких заявления в своих социальных сетях и мессенджерах. Первое время большинство населения не воспринимали его слова всерьез. Однако, когда гусеницы танков заскрежетали по улицам Ростова, в бойцы компании начали отцеплять некоторые районы города, стало понятно, что это не взлом социальных сетей руководства ЧВК "Вагнер" и не шутки основателя компании.
В какой-то момент ситуация казалось пожароопасной, но были и те кто имели четкий план действий и придерживались его. Часть людей устремилась поскорее покинуть "тонущую в мятежах" Россию, и очутилась в странах бывшего СССР. Однако, очень быстро ситуацию удалось урегулировать и поездка заграницу оказалось преждевременной. Некоторые мигранты оказались за рубежом без средств на обратную дорогу, вследствии чего обратились в МИД России. Как сообщается, 20 человек находятся в Грузии и 96 в странах СНГ.