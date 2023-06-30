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Как сообщает заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква, Владимир Зеленский не поедет на саммит Североатлантического Альянса(НАТО) в Вильнюсе, если члены Альянса не проявят "мужество" и не пригласят Украину в свой военно-политический блок.
Следующий саммит, как мы знаем, должен пройти уже 11-12 июля. Ожидать осталось менее двух недель, но на данный момент члены Альянса выдвигают лишь сложно выполнимые условия и требования к Украине. Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что до окончательной победы Украины над Россией, серьезных разговоров о вступлении "Незалежной" в НАТО и быть не может. Немногим ранее президент Соединённых Штатов Джо Байден также заверил, что никаких поблажек и упрощённых сценариев по принятию в Альянс Украины - не будет.
В одной из своих статей мы уже разбирали, по каким причинам Украина не сможет вступить в Североатлантический Альянс в ближайшей перспективе. Для вступления в НАТО Украине необходимо будет вывести войска из нескольких регионов и признать их частью Российской Федерации. Пока Украина будет стремиться захватить Крым и другие регионы - дорога в НАТО будет закрыта.