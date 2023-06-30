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Во Франции не стихают уличные беспорядки. Протестующие жгут машины, разбивают витрины, оказывают сопротивление полиции. В сети также сообщается о пожарах в различных городах страны.
За последние сутки французские силовики задержали свыше 400 человек. Как сообщают в министерстве внутренних дел, большая часть из них подростки от 14 до 18 лет. По всей стране повысилось количество ограблений и мародерства.
Напомним, причиной происходящему стало убийство 17-ти летного Наэля. В ходе проверки документов подростка полицейский выстрелил в него из табельного оружия. Мальчик судя по всему предпринял попытку уехать от полицейских, в результате чего правоохранитель недолго думаю выпустил в него пулю.
Инцидент произошел в пригороде Парижа Нантере, однако, спустя небольшое количество времени видео с инцидентом уже попало в сеть, в результате чего протесты и беспорядки вспыхнули во многих городах Франции. Как сообщается, власти страны привлекли более 40000 сотрудников силовых ведомств для подавления протестов.