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Мнение о том, что Частная Военная Компания "Вагнер" является одним из самых боеспособных подразделений во всём украинском конфликте, давно закрепилось и в России, и на Западе. Музыкантам зачастую удавалось выполнять задачи, где у регулярных войск возникали сложности.
Однако, после ухода ЧВК "Вагнер" в тыловую зону, линия обороны не посыпалась на всех направлениях, Киевские формирования не захватили новые регионы, и Крым не оказался в осаде. Командир "Ахмата" Апти Алаудинов высказался на эту тему в социальных сетях
"Я не в курсе планов «вагнеровцев». Но я всегда уважал ребят, которые находятся на передовой. С большим уважением к ним отношусь и сегодня. Это действительно профессионалы. Говорить, что все они плохие и предатели — неправильно."
По словам Апти Алаудинова, ЧВК "Вагнер" уже немалое время находились в тыловой зоне, но это никак не повлияло на ход Специальной Военной Операции, Россия из-за этого не проиграла.
"Россия выиграет в этом конфликте и без нас, и без «вагнеровцев». Россия — слишком мощное государство, чтобы делать акцент на одном, или двух подразделениях", - добавил командир "Ахмата".