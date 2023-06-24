Александр Лукашенко и Евгений Пригожин сумели договориться и предотвратить кровопролитие

реклама

Наконец поступают благие новости. Основатель Частной Военной Компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что подразделения компании решили развернуться и вернуться обратно в тыловую зону Специальной Военной Операции.

"ЧВК "Вагнер" хотели расформировать. Мы вышли 23 июня на марш справедливости. За сутки мы прошли, не доходя 200 км до Москвы.За это время мы не пролили ни одной капли крови наших бойцов. Сейчас наступил тот момент, когда может пролиться русская кровь. Поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет кровь - мы разворачиваем свои колонны. И уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану", - заявил Евгений Пригожин.

рекомендации iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри На порядок упала цена Samsung S22 Ultra -35% на 65" TV Hisense 4K Ultra HD = 35 тр RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри - 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену 4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать MSI Gaming 4060 Ti дешевле такой же 3060 Ti -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Как сообщается, на принятие данного решения повлияли переговоры с лидером Республики Беларусь Александром Лукашенко. Диалог между ними длился в течение всего дня, но лишь недавно наконец удалось прийти к компромиссу. По имеющейся информации, все сотрудники ЧВК "Вагнер" получили гарантии безопасности.