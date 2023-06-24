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Колонны ЧВК Вагнер возвращаются в тыловую зону СВО
Александр Лукашенко и Евгений Пригожин сумели договориться и предотвратить кровопролитие
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  Наконец поступают благие новости. Основатель Частной Военной Компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что подразделения компании решили развернуться и вернуться обратно в тыловую зону Специальной Военной Операции.

  "ЧВК "Вагнер" хотели расформировать. Мы вышли 23 июня на марш справедливости. За сутки мы прошли, не доходя 200 км до Москвы.За это время мы не пролили ни одной капли крови наших бойцов. Сейчас наступил тот момент, когда может пролиться русская кровь. Поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет кровь - мы разворачиваем свои колонны. И уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану", - заявил Евгений Пригожин.

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  Как сообщается, на принятие данного решения повлияли переговоры с лидером Республики Беларусь Александром Лукашенко. Диалог между ними длился в течение всего дня, но лишь недавно наконец удалось прийти к компромиссу. По имеющейся информации, все сотрудники ЧВК "Вагнер" получили гарантии безопасности.

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#россия #сво #вагнер #чвк #вс рф #евгений пригожин #армия #министерство обороны #александр лукашенко
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