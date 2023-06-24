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Наконец поступают благие новости. Основатель Частной Военной Компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что подразделения компании решили развернуться и вернуться обратно в тыловую зону Специальной Военной Операции.
"ЧВК "Вагнер" хотели расформировать. Мы вышли 23 июня на марш справедливости. За сутки мы прошли, не доходя 200 км до Москвы.За это время мы не пролили ни одной капли крови наших бойцов. Сейчас наступил тот момент, когда может пролиться русская кровь. Поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет кровь - мы разворачиваем свои колонны. И уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану", - заявил Евгений Пригожин.
Как сообщается, на принятие данного решения повлияли переговоры с лидером Республики Беларусь Александром Лукашенко. Диалог между ними длился в течение всего дня, но лишь недавно наконец удалось прийти к компромиссу. По имеющейся информации, все сотрудники ЧВК "Вагнер" получили гарантии безопасности.