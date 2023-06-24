"Мятеж должен быть подавлен, и если для этого необходимо принять жёсткие меры, то мы готовы!", - Кадыров

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Поступают сообщения, что в Ростовскую область прибывают бойцы подразделения "Ахмат". Военная техника подтягивается к самому Ростову, а автомобили с номерами "Ахмат" уже замечены в черте города.

Ранее Рамзан Ахматович Кадыров заявил в социальных сетях, что всё происходящее он рассматривает как настоящий мятеж и предательство со стороны подразделений ЧВК "Вагнер" и Евгения Викторовича Пригожина. В своём телеграм-канале глава Чеченской Республики напомнил о своём предупреждении: война - не время для разборок, амбиций и личных обид. Тыл всегда должен быть спокойным и безмятежным, иначе страдают в итоге люди, находящиеся на первой линии обороны.

"Я не раз предупреждал, что война - не время для озвучивания личных обид и решения споров в нашем тылу. Тыл должен быть всегда спокоен и надёжен. Представьте, что сейчас чувствуют ребята в окопах, перед лицом которых враг, а за спиной предательская авантюра. Речь о стабильности, о сплоченности государства, о безопасности граждан. История показывает, что подобные действия могут привести к кровавым последствиям. Нам мало потерь на СВО? Мы ещё должны создавать проблемы внутри страны?", - заявил Рамзан Ахматович.

По его словам, в стране есть один главнокомандующий, и все без исключений должны выполнять его приказы, а то что происходит - недопустимо.

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"Мятеж должен быть подавлен, и если для этого необходимо принять жёсткие меры, то мы готовы!" - добавил глава Чеченской Республики.