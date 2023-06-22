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За последние сутки президент Российской Федерации провёл заседание Совета Безопасности, на котором прослушал доклад от постоянных членов Совбеза. Одним из самых актуальных докладов, в условиях проведения Специальной Военной Операции, является изложенный министром обороны Сергеем Шойгу.
В первую очередь министр обороны отметил, что необходимости в новых добровольцах на данный момент нет. В настоящее время контракты с МО подписали 114 тысяч человек, в среднем на службу поступает свыше 1300 человек в сутки. Есть ещё 50 тысяч добровольцев, проходящих специальную подготовку на 8 полигонах, под руководством 600 опытных инструкторов. К концу июня Вооруженные Силы России пополнятся ещё одной резервной армией, а в ближайшее время будет готов дополнительный армейский корпус. Также новые подразделения получат 3700 единиц различной военной техники.
Касательно противника Сергей Шойгу заявил, что на данный момент ВСУ занимаются перегруппировкой войск и распределением имеющихся ресурсов для продолжения наступательных действий. В течение последних двух недель противник понёс существенные потери, как в живой силе, так и в военной технике, тем не менее у ВСУ ещё есть силы для наступательных операций. До конца года также ожидается новые поставки западных танков и других бронемашин, в том числе Leopard и Abrams, но Армия России также готовится к очередным атакам ВСУ.