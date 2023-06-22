Сергей Шойгу изложил Главнокомандующему обстановку в зоне проведения Специальной Военной Операции

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

реклама

За последние сутки президент Российской Федерации провёл заседание Совета Безопасности, на котором прослушал доклад от постоянных членов Совбеза. Одним из самых актуальных докладов, в условиях проведения Специальной Военной Операции, является изложенный министром обороны Сергеем Шойгу.

В первую очередь министр обороны отметил, что необходимости в новых добровольцах на данный момент нет. В настоящее время контракты с МО подписали 114 тысяч человек, в среднем на службу поступает свыше 1300 человек в сутки. Есть ещё 50 тысяч добровольцев, проходящих специальную подготовку на 8 полигонах, под руководством 600 опытных инструкторов. К концу июня Вооруженные Силы России пополнятся ещё одной резервной армией, а в ближайшее время будет готов дополнительный армейский корпус. Также новые подразделения получат 3700 единиц различной военной техники.

рекомендации MSI Gaming 4060 Ti на 4000р дешевле 3060 Ti iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок RTX 4060 Ti за гроши в Регарде -30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр -35% на 65" TV Hisense 4K Ultra HD = 35 тр -39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену На порядок упала цена S22 Ultra 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз - 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Касательно противника Сергей Шойгу заявил, что на данный момент ВСУ занимаются перегруппировкой войск и распределением имеющихся ресурсов для продолжения наступательных действий. В течение последних двух недель противник понёс существенные потери, как в живой силе, так и в военной технике, тем не менее у ВСУ ещё есть силы для наступательных операций. До конца года также ожидается новые поставки западных танков и других бронемашин, в том числе Leopard и Abrams, но Армия России также готовится к очередным атакам ВСУ.