По словам основателя ЧВК Вагнер, на линии соприкосновения Российская Армия терпит неудачи и имеет большие проблемы

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Накануне основатель Частной Военной Компании "Вагнер" сделал ряд громких заявлений, согласно которым дела на украинском театре боевых действий весьма плачевны, а огромные потери в ходе украинского контрнаступления несёт российская сторона.

Также основатель "Группы Вагнера" считает, что ближайшее время в России потребуется ещё одна волна мобилизации, так как у Российской Армии серьезные потери, их необходимо восполнять и доукомплектовывать подразделения, иначе выполнение поставленных боевых задач будет невозможно.

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В свою очередь, командир батальона "Восток" Александр Ходаковский сообщает, что бои идут тяжёлые, перед нами стоит серьёзный противник, но благодаря немалых усилий и самоотверженности наших солдат и офицеров, натиск украинских формирований удаётся сдерживать.