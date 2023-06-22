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На этой неделе один из известнейших и богатейших людей на земле Илон Маск дал интервью журналисту из Wall Street Journal. В ходе дискуссии бизнесмен поделился мыслями касательно технологии искусственного интеллекта, чего он от неё ожидает и чего опасается.
В первую очередь Маск считает, что искусственный интеллект компании Tesla является наиболее развитым, нежели технологии от Microsoft и Google. По мнению основателя компании, в случае если поменять местами задачи ИИ Tesla и Microsoft или Google, то Tesla легко справится с созданием языковой модели, а вот конкурентам будет сложно создать самоуправляемый автомобиль.
Одной из основных задач ИИ, по мнению Илона Маска, является создание условий для новой эпохи изобилия, когда товары и услуги станут доступнее для всего человечества, за исключением продукции с искусственным дефицитом. Данная технология может ускорить производство многих видов товаров, упростить способы их изготовления, что в целом поможет снизить конечную цену.
Однако, также бизнесмен опасается развития событий по сценарию "Терминатора". Искусственный интеллект может взять под контроль всё, что связано с военной сферой, и принимать решения по своему осмыслению некоторых вещей. Такой поворот, с точки зрения Илона Маска, маловероятен, но имеет место быть.