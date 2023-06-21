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За последнюю неделю в социальных сетях и пабликах обсуждается арест хакерской группировки в Ростовской области. Согласно имеющейся информации, шесть молодых людей занимались кражей данных банковских карт иностранцев для оплаты покупок в интернет. По словам родственника одного из задержанных, хакеры работали исключительно по Соединенным Штатам Америки, Канаде, Франции и Германии. Информация с данными счетов хранилась на российских серверах и за границей.
В защиту задержанных выступила хакерская группировка "KillNet". По мнению членов организации, Федеральной Службе Безопасности России наоборот стоит поддерживать подобные движения и развивать собственную структуру в этой сфере. Украина имеет самую развитую сеть хакеров, занимающуюся подобной деятельностью на территории Российской Федерации. Более того, украинские хакеры и мошенники полностью поддерживаются и контролируются СБУ.
Сами кибер-бойцы KillNet накануне сумели положить межсетевую структуру Европейского Инвестиционного Банка. По предварительным данным, банку потребуется как минимум 10 дней для возобновления работоспособности. KillNet за это время планирует найти новую цель для кибер-атаки.