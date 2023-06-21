В 2024 году участники рынка надеются на очередной цикл бычьего забега и роста цены BTC выше 67 тысяч долларов

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

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Как вы знаете, на данный момент в криптоиндустрии протекает так называемая крипто-зима, начавшаяся еще в 2022 году. Курс Bitcoin за этот период падал на 78% от своего максимума 2021 года. Майнинг оборудование постепенно также в разы снизилось в цене. Вся мировая экономика опасается наступления рецессии, что обрушит цены на различных рынках еще ниже.

Однако, пока мир пребывает в страхе, а майнинг не приносит существенных доходов, некоторые компании увеличивают свои позиции в Bitcoin и расширяют вычислительные мощности. Майнинговая компания Iris Energy заявила, что увеличит свой собственный хешрейт SHA-256 до 9,1 EH/s к началу 2024 года. На данный момент компания имеет 5.6 EH/s. Такой прирост должно обеспечить завершение строительства дата-центра в Чайлдпрессе (Техас). Потребляемая мощность данного проекта будет достигать 100 МВт.

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Напомним, в 2024 году ожидается очередной халвинг Bitcoin, который происходит раз в 4 года. Возможно это совпадение, а возможно закономерность, но с каждым халвингом BTC криптовалюта начинала свой бурный рост. Многие эксперты в данной области считают, что 2024 год также будет началом очередного криптолета и первая криптовалюта сможет вырасти выше своего предыдущего максимума в 67 тысяч долларов.