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Законопроект о призыве осужденных на службу в СВО не будет распространяться на ЧВК
В законопроекте будет оговорена необходимость заключить контракт непосредственно с Министерством Обороны
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  Ранее Частная Военная Компания "Вагнер" сумела создать систему вербовки бойцов из мест лишения свободы. Основатель компании Евгений Пригожин лично посещал некоторые такие учреждения. Заключенным предлагалось пройти боевую подготовку и подписать контракт с ЧВК "Вагнер" на 6 месяцев. По окончании контракта на родину приезжал уже свободный человек, без следов судимости и с полной заработной платой, наравне с другими бойцами компании. Затем этот же механизм переняли и Вооруженные Силы РФ.

  Всем известно, что все обещания Евгения Пригожина были выполнены. Те кто вернулся с зоны Специальной Военной Операции получили свободу, деньги и жизнь с чистого листа. Однако, позже этот механизм вербовки стал недоступен для ЧВК "Вагнер". Заключенных продолжает набирать в ряды Министерство Обороны, и на данный момент обсуждается законопроект, нацеленный на то, чтобы дать этому механизму юридическую основу.

  "Предлагаемые изменения позволят лицам, совершившим преступление, проходить военную службу в зоне СВО и таким образом реабилитироваться в глазах общества", - заявил на эту тему сенатор Андрей Клишас.

  Однако, данный законопроект обойдёт стороной частные военные компании, в том числе и "Вагнер". По словам политика, возможность искупить вину будут иметь только лица, заключившие контракт с Министерством Обороны. Согласно заявлениям основателя ЧВК "Вагнер", компания не будет подписывать контракт о службе с Министерством Обороны.

  Также Андрей Клишас заявил, что такую службу смогут проходить даже осужденные по тяжким статьям, но в таких случаях будет проводиться специальная процедура отбора.

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