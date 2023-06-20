На Запорожском направлении не стихают бои, 58-ая Армия продолжает отбивать атаки противника

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На Запорожском направлении продолжается битва вокруг населённого пункта Пятихатки. Вооруженные силы Украины вновь предприняли попытку закрепиться на окраине посёлка, но 19-ая дивизия 58 армии Южного Военного Округа не даёт им этого сделать. Группировка 128-ой горно-штурмовой бригады ВСУ снова заняла несколько домов в западной части села, но находясь под российским огнём, не в силах развить успех.

Ранее бойцы 429-го мотострелкового полка заняли ближайшие высоты, что позволяет нашим бойцам поливать противника огнём. ВСУ стягивает к месту сражения всё новые силы, включая тяжелую бронетехнику. По позициям наших бойцов работают украинские РСЗО и гаубицы, однако Вооруженным Силам России удаётся удерживать линию обороны. Российская артиллерия ведёт контрбатарейную борьбу, уничтожая системы залпового огня и САУ противника.

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Как сообщается, в ходе боёв наши ребята уничтожили несколько боевых машин пехоты и танков. Запорожское направление стало настоящим кошмаров для Киева и его кураторов. В первые недели контрнаступления ВСУ потеряли на нём огромное количество НАТОвской техники и живой силы.