реклама
Как сообщается, на Запорожском направлении атмосфера начинает стихать. Парням из 70 и 291-ого мотострелковых полков удалось отразить атаки противника, не сдвинувшись с первых линий обороны.
Вооруженные силы Украины с самого утра пытались пробиться под населённым пунктом Орехов. Большое количество пехоты и бронированной техники двинулись в бой, после предварительной артиллерийской подготовки, но очередная колонна НАТОвской техники осталась догорать за просторах Запорожья.
В сети появились видео боёв с данного направления.
На кадрах один из уцелевших на момент съёмки танков Leopard-2 таранит догорающую на дороге БМП M2 Bradley, пытаясь покинуть поле боя. Вероятно экипаж танка запаниковал от происходящего вокруг.
Также немецкое издание Der Spiegel раскрыло настроения в украинской армии среди танкистов. По словам источников, танкисты ВСУ, задействованные в контрнаступлении на Запорожском участке, имитируют повреждения танка, чтобы не участвовать в грядущем "Крестовом походе", понимая, что их ждёт на данном рубеже.