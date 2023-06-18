Под Ореховым догорают останки новых НАТОвских танков и БМП, а Der Spiegel сообщает, что танкисты ВСУ имитируют поломки в технике, чтобы не отправляться в бой

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Как сообщается, на Запорожском направлении атмосфера начинает стихать. Парням из 70 и 291-ого мотострелковых полков удалось отразить атаки противника, не сдвинувшись с первых линий обороны.

Вооруженные силы Украины с самого утра пытались пробиться под населённым пунктом Орехов. Большое количество пехоты и бронированной техники двинулись в бой, после предварительной артиллерийской подготовки, но очередная колонна НАТОвской техники осталась догорать за просторах Запорожья.

В сети появились видео боёв с данного направления.

На кадрах один из уцелевших на момент съёмки танков Leopard-2 таранит догорающую на дороге БМП M2 Bradley, пытаясь покинуть поле боя. Вероятно экипаж танка запаниковал от происходящего вокруг.

Также немецкое издание Der Spiegel раскрыло настроения в украинской армии среди танкистов. По словам источников, танкисты ВСУ, задействованные в контрнаступлении на Запорожском участке, имитируют повреждения танка, чтобы не участвовать в грядущем "Крестовом походе", понимая, что их ждёт на данном рубеже.

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