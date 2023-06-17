По мнению предпринимателя, такое решение приведёт к ряду малоприятных изменений в подразделениях

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Как вы знаете, накануне Министерство Обороны Российской Федерации обязало все добровольческие формирования, ЧВК и другие подразделения не входящие в МО, подписать контракт с силовым органом для продолжения несения службы в зоне Специальной Военной Операции. В противном случае бойцов подразделений будут отправлять на родину и не допустят к боевым действиям.

Основатель Частной Военной Компании "Вагнер" Евгений Пригожин объяснил, почему компания не собирается подписывать контракт с Министерством Обороны. По мнению предпринимателя, такое событие понесёт за собой ряд малоприятных изменений в подразделениях.

В первую очередь добровольческие отряды будут вынуждены ставить под опись всё своё вооружение и военную технику, и в случае нахождения в подразделении излишком в вооружении, всё будет изыматься до определённой Министерством Обороны нормы. Как пример, в случае если во взводе имеется 4 пулемёта вместо положенного 1, то 3 экземпляра будут изыматься и подразделение будет выходить на позиции "налегке".

Во вторую очередь, на места хорошо зарекомендовавших себя командиров подразделений, будут назначены офицеры из Министерства Обороны, которые вероятнее всего имеют меньший боевой опыт, нежели люди руководящие отрядами с самого начала Специальной Военной Операции.

В-третьих, данный подразделения могут быть переброшены на самые тяжелые участки фронта, где при этом могут не получить всё необходимое от Министерства Обороны. Речь идёт о поддержке танков, артиллерии, авиации и других средств.

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А также этим подразделениям возможно придётся нести службу в зоне СВО до самого конца конфликта, как это устроено у мобилизованных бойцов Министерства Обороны. При устройстве на работу в ЧВК "Вагнер" бойцы подписывают контракт на определённый срок. После окончания контракта, человек отправляется в отпуск. Если он возвращается с отпуска, подписывается очередной контракт, и ему оплачиваются отпускные, а если не вернулся - никто его не осудит.