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Контрнаступление вооруженных сил Украины продолжается уже вторую неделю. Каждый день Киев отправляет свои формирования оснащенные западной бронированной техникой на штурм позиций Армии России. На украинских полях лежат сгоревшие немецкие танки Leopard, французские танки AMX-10RC и американские боевые машины пехоты Bradley.
Экс-посол США в России Майкл Макфол считает, что время сейчас работает на Украина, дескать всю разбитую технику Запад со временем заменит Украине на новые, и она будет продолжать боевые действия. Удивительно, что экс-посол не добавил "До последнего украинца".
У военного и политического деятеля Донецкой Народной Республики Александра Ходаковского на этот счет. За каждым потерянным танком Leopard или БМП Bradley стоят жизни людей. В сгоревшем M2 Bradley могло находиться до 12 человек личного состава, 3 из них экипаж машины и 9 человек десанта. Подбитый Leopard-2 мог унести с собой 4 танкистов, а помимо этого и немалое количество пехоты сопровождающей НАТОвские танки. По мнению Ходаковского, последние события вызывают двоякое отношение.
С одной стороны перед нами противник, который несёт огромные потери. Практически каждая атака захлёбывается перед российской обороной, и ВСУ отходит обратно теряя людей и технику, не добившись при этом никаких результатов. Постепенно резервы ВСУ истощаются.
С другой стороны, это ведь все наши люди, всё это славяне и с каждым наплывом и подбитым американским Bradley, нашего народа становится меньше.
После взятия Мариуполя зачастую попадавшие в плен военнослужащие ВСУ, могли быть теми же самыми жителями Мариуполя, призванными на военную службу до прихода в город российских сил. Противник старается призвать из восточных регионов максимальное количество мужчин на военную службу, чтобы не лишиться мобилизационного резерва в случае оставления городов.