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Вооруженные силы Украины продолжают штурм российских позиций на Запорожской направлении. Сообщается, о ожесточенных боях у села Пятихатки. Противник с самого утра направлял в этот район всё новые силы, с танками, БМП и другой бронированной техникой.
ВСУ атакуют наплывами, одна волна затем вторая, третья и так далее, с расчетом на то, что при очередной отправке группировки у российских сил еще не будет достаточного количества боеприпасов по логистическим причинам. В результате ВСУ удалось войти в западные окраины села, несмотря на потери, и занять несколько первых домов.
Российская армия при этом не даёт закрепиться противнику. По украинским формированиям работают наши миномёты, гаубицы и РСЗО "Солнцепек". Периодически колонны НАТОвской бронетехники накрывают огнём российские "Аллигаторы" КА-52. Бойцам 19-ой дивизии выбивают врага из населённого пункта, однако, с очередной волной ВСУ удаётся проникнуть на территорию посёлка Пятихатки.
Также Вооруженных Сил России выложили видео работы РСЗО "Солнцепек"