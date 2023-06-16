Ранее The Times заявили, что США не предпримут никаких мер, если Россия нанесёт ядерный удар по Европе

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RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

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Ядерное оружие на сегодняшний день является единственным фактором, предотвращающим начало третьей мировой войны, так как в случае очевидной победы одной из сторон, проигрывающая сторона сможет напоследок выжечь города противника межконтинентальными ракетами.

Совсем недавно на эту тему писали The Times. По мнению редакции, Соединенные Штаты не станут отвечать в случае ракетно-ядерных ударов по Европейским странам со стороны России. Подобные действия США спровоцировали бы неминуемое уничтожение американских городов, чего абсолютно точно не хотят в Вашингтоне. Россия имеет самый большой арсенал оружия судного дня. Запасов Советского наследия хватило бы на разрушение всех крупных городов мира. В такой войне действительно не будет победителей.

На ПМЭФ-23 Владимир Путин также разъяснил, для чего России необходимо ядерное оружие:

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"Ядерное оружие создаётся, чтобы обеспечить нашу безопасность в самом широком смысле этого слова и существование Российского Государства. У нас такого оружия больше, чем у стран НАТО. Они знают об этом и всё время склоняют нас к тому, чтобы мы начали переговоры по сокращению. Хрен им! - как у нас в народе говорят."