Killnet: Нет денег — нет оружия — нет киевского режима. Нет проблем. Это не DDoS-атака, игры окончены.

-12% на 4080 - цены идут вниз несмотря на курс

-12% на 4080 - цены идут вниз несмотря на курс

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За минувшие сутки российская хакерская группа "Killnet", совместно с кибер-группировкой "REvil" и хакерами из Судана "Anonymous Sudan", заявили, что в ближайшие 48 часов сумеют парализовать банковские системы Европы, Соединенных Штатов Америки и остановить работу Swift и ФРС.





Чем успели прославиться представители данных организаций? Хакеры Killnet после начала Специальной Военной Операции немалое количество раз наносили удары по западным государственным органам и влиятельным компаниям. Веб-сайты госучреждений Румынии, Молдавии, Чехии, Литвы, Латвии, США, Японии и Германии были подвержены DDoS-атакам. Одной из самых крупных американских компаний, атакованных Killnet, была Lockheed Martin. Корпорация занимавшаяся изготовление всех видов вооружений и военной техники: автоматы, пулемёты, бронемашины, РСЗО, истребители, бомбардировщики, баллистические ракеты, системы разведки. Lockheed Martin самый крупный производитель оружия на земле, и был атакован хакерами из Killnet.

Ребята из REvil за период своей деятельности успели взломать базу данных Apple и похитить из неё схему будущих продуктов компании. Провести успешную атаку на десятки органов местного самоуправления штата Техас. Атаковать крупнейшего поставщика мяса в мире JBS. А в 2021 году REvil атаковали американскую IT-компанию Kaseya, обслуживающую огромное количество корпоративных клиентов. В результате атака распространилась на 200 компаний, пользовавшихся услугами Kaseya.

Anonymous Sudan связывают с рядом DDoS-атак на органы власти в различных европейских странах: Франция, Швеция, Украина. Министерства внутренних дел, аэропорты, университеты и различные общественные организации становились мишенью данной группы хакеров.

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И вот уже в скором времени мы сможем увидеть, удастся ли союзу трёх организаций провернуть возможно одно из самых громких событий в истории кибербезопасности.