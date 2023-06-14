Майнеры признали проект скамом, и больше не поддерживают сеть Pepe

-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать

-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать

-12% на 4080 - цены идут вниз несмотря на курс

-12% на 4080 - цены идут вниз несмотря на курс

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С момента перехода проекта Ethereum на консенсус работы Proof of Stake прошло 9 месяцев, с тех пор появилось немалое количество криптовалют, доступных для добычи на видеокартах.

Однако, часть подобных проектов уходят в небытие так же быстро, как и появляются. Стало известно, что криптовалюта под названием PepePow ощутимо потерял в цене после того, как рухнула сеть проекта. Данная монета представитель многочисленных мем-криптовалют. В какой-то момент криптошахтеры массово начали добывать данный мем-коин, а некоторые майнинг-блогеры возложили на PepePow большие надежды. По итогу криптовалюта за последнее время лишь теряла в цене, а за последний день и вовсе рухнула на негативных новостях.

При этом сам разработчик проекта Разработчик PepePow пишет в своём Discord, что будет и дальше работать над сетью.

"Благодаря помощи китайского сообщества я решил продолжить поддерживать проект! Я постараюсь выпустить последнюю версию в течение 24 часов, чтобы исправить это!"

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А майнеры на данный момент полностью бросили добычу этой монетки.