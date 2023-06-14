По мнению бизнесмена, военную технику лучше всего было вообще не передавать, либо передавать в большом количестве

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Один из самых известнейших людей на планете Илон Маск прокомментировал ситуацию с уничтоженными на Украине немецкими танками Leopard.

Напомним, ранее весь мир облетели кадры с запорожского направления, где российской армии удалось разбить несколько атак вооруженных сил Украины. В ходе боёв были уничтожены колонны НАТОвской техники. ВСУ за последние недели потеряли немецкие танки Leopard 2, французские AMX 10, американские боевые машины пехоты M2 Bradley, бронетранспортеры MaxxPro и масса другого вооружения. Накануне в сеть также попали кадры с затрофеенными танками и БМП.





В своём Twitter миллиардер написал следующее:

"Небольшое количество боевых машин, которое есть у ВСУ, легко уничтожается российскими минами и противотанковым оружием. Лучше всего иметь либо совсем ничего, либо много"

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Нет сомнений, что горит абсолютно любая техника, но сам посыл миллиардера прозвучал весьма неоднозначно. С одной стороны Илон озвучивает наличия лишь небольшого количества бронетехники ВСУ. С другой стороны намекает на общую нецелесообразность данных поставок.