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Один из самых известнейших людей на планете Илон Маск прокомментировал ситуацию с уничтоженными на Украине немецкими танками Leopard.
Напомним, ранее весь мир облетели кадры с запорожского направления, где российской армии удалось разбить несколько атак вооруженных сил Украины. В ходе боёв были уничтожены колонны НАТОвской техники. ВСУ за последние недели потеряли немецкие танки Leopard 2, французские AMX 10, американские боевые машины пехоты M2 Bradley, бронетранспортеры MaxxPro и масса другого вооружения. Накануне в сеть также попали кадры с затрофеенными танками и БМП.
В своём Twitter миллиардер написал следующее:
"Небольшое количество боевых машин, которое есть у ВСУ, легко уничтожается российскими минами и противотанковым оружием. Лучше всего иметь либо совсем ничего, либо много"
Нет сомнений, что горит абсолютно любая техника, но сам посыл миллиардера прозвучал весьма неоднозначно. С одной стороны Илон озвучивает наличия лишь небольшого количества бронетехники ВСУ. С другой стороны намекает на общую нецелесообразность данных поставок.