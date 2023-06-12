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Конгрессмен США требует уволить главу SEC
Уоррен Дэвидсон подал законопроект, согласно которому SEC необходимо реструктуризировать, а Гэри Генслера уволить за злоупотребление полномочиями
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  Борьба председателя комиссии по ценным бумагам и биржам Соединенных Штатов Америки Гэри Генслера заиграла новыми красками в свете новых событий. Конгрессмен США Уоррен Дэвидсон от штата Огайо предлагает внести законопроект, который предусматривает реструктуризацию регулятивного органа, упразднение самой должности председателя SEC и безвозвратное увольнение лично Гэри Генслера, за злоупотребление должностными полномочиями.

  Немногим ранее Генслер объявил ряд криптовалют ценными бумагами, после чего незамедлительно подал в суд на две крупнейшие крипто-биржи: Binance и CoinBase. При этом на одном из прошлых заседаний в конгрессе США действующий глава SEC не смог ответить на многократно заданный ему вопрос "Является ли Ethereum ценной бумагой?" В ответ Гэри Генслер лишь нервно перечислял признаки ценных бумаг. После этого заявления в адрес последнего обрушился шквал критики. В сети начали активно обсуждать вопрос профпригодности глав регулятивного органа.

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  Основатель и генеральный директор биржи Binance выделит 1 миллиард долларов на адвокатов и другие расходы связанные судебным процессом против SEC.

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