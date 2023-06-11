Лобовые атаки не принесли ожидаемого результата, но военное командование Украины и НАТО адаптируется под нынешние реалии

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Согласно поступающей информации, вооруженные силы Украины сменили тактику наступательных действий на Южно-Донецком направлении. Стараясь не отправлять свои подразделения колоннами в лобовую атаку, враг предпринимает попытки пробиться с флангов, закрепиться, нарастить свои силы в прорванной точке и попытаться отрезать первую линию обороны, расположенную в населённом пункте Нескучное.

Известно, что ВСУ удалось пробиться в районе Левадного и продвинуться вглубь от линии фронта. Этот же манёвр враг провёл у населённого пункта Урожайное, закрепившись тем самым на двух флангах от села Нескучное. Утром 11 июня наши подразделения были вынуждены отойти от данного населённого пункта, так как при негативном стечение обстоятельств, парни оказались бы в окружении, Нескучное на какой-то период было захвачено украинской армией. На момент написания статьи, есть информация, что Вооруженным Силам РФ удалось выбить ВСУ и вернуть контроль над населённым пунктом.

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В целом бои продолжаются, как мы видим враг ищет более эффективные манёвры, так как лобовые атаки окончились плачевно для ВСУ. При этом поступает информация, что в боях задействуется всё больше украинских подразделений, интенсивность боёв нарастает.