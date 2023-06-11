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За минувшие дни один из командиров Частной Военной Компании "Вагнер" с позывным "Лотос" посетил бойцов Министерства Обороны в Артёмовске.
По словам Лотоса, вооруженные силы Украины постепенно заполняют своими подразделениями нейтральную зону, затем огнём артиллерии пытаются выбить российские силы из занятых позиций. Обстановка вокруг Бахмута непростая, противник не оставляет надежд вновь взять контроль над городом. Несмотря на заявления президента Украины Владимира Зеленского, что это уже не город, руины, груда камней и тому подобное, украинские формирования продолжают стягивать свои силы к окрестностям Бахмута.
В диалоге с парнями из Министерства Обороны, Лотос уточнил, что необходимо подразделениям на этом направлении. ЧВК "Вагнер" готова помочь со снабжением: боеприпасы, автоматические гранатомёты "Пламя", РПГ и аккумуляторы для различных средств связи. Также обороняющие Бахмут попросили помощь инструкторов ЧВК "Вагнер" и опытных бойцов, некогда освобождавших город. В данной ситуации, боевой опыт "Музыкантов" будет бесценен для успешного удержания города.