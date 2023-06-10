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В начале июня Комиссия по Ценным Бумагам и Биржам Соединённых Штатов Америки подала иск на две крупнейшие крипто-биржи: CoinBase и Binance, обвиняя последних в нарушении правил ведения бизнеса на территории США и незарегистрированную торговлю ценными бумагами.
Ранее регулятор назвал ряд криптовалют ценными бумагами, это касается BNB, BUSD, SOL, ADA, MATIC, FIL, ATOM, SAND, MANA, ALGO, AXS и COTI. Основатель и генеральный директор биржи Binance Чанпэн Чжао в социальных сетях заявил, что готов был к мирному урегулированию всех вопросов, однако руководство SEC решило начать судебный процесс в одностороннем порядке. Чанпэн Чжао также заявил, что все обвинения в сторону Binance беспочвенны, средства пользователей биржи никогда не подвергались риску, а американский регулятор лишь злоупотребляет своими полномочиями и компания отстоит свою правоту в суде.
Накануне появилась информация, что Binance готова потратить 1 миллиард долларов на армию адвокатов и судебные нужды, чтобы утереть нос Гэри Генслеру и SEC.