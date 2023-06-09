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После двухдневных ожесточенных боёв на Запорожском направлении, где были уничтожены первые немецкие танки Leopard-2, американские боевые машины M2 Bradley и другая техника НАТОвского образца, наступило долгожданное затишье. Враг наконец сделал паузу не добившись успеха на данном направлении.
С успешным выполнением своих боевых задач, от лица бойцов и командиров Частной Военной Компании "Вагнер", Евгений Пригожин поздравил всех военнослужащих 58-ой Армии. Именно эта воинское подразделение удерживает позиции на Запорожском участке фронта. Евгений Викторович выразил благодарность артиллерийским расчетам отработавшим цели на отлично, мотострелкам на первой линии, уничтожавшим силы противника находясь на "передке", а также ВКС России, которые поддерживали ребят с воздуха.
Фотографии результатов работы 58-ой Армии разошлись уже по всему миру, Первый уничтоженный немецкий танк на полях Украины публикуют во многих изданиях, в различных уголках Земного шара.
"Нам еще много предстоит работать, чтобы вернуть былую славу российской армии и блеск русскому оружию" - добавил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин