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Евгений Пригожин поздравил бойцов 58-ой Армии РФ с успехом на Запорожском направлении
За двое суток боёв, нашим бойцам удалось нанести существенный урон противнику и вынудить его отступить
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  После двухдневных ожесточенных боёв на Запорожском направлении, где были уничтожены первые немецкие танки Leopard-2, американские боевые машины M2 Bradley и другая техника НАТОвского образца, наступило долгожданное затишье. Враг наконец сделал паузу не добившись успеха на данном направлении.

  С успешным выполнением своих боевых задач, от лица бойцов и командиров Частной Военной Компании "Вагнер", Евгений Пригожин поздравил всех военнослужащих 58-ой Армии. Именно эта воинское подразделение удерживает позиции на Запорожском участке фронта. Евгений Викторович выразил благодарность артиллерийским расчетам отработавшим цели на отлично, мотострелкам на первой линии, уничтожавшим силы противника находясь на "передке", а также ВКС России, которые поддерживали ребят с воздуха.

  Фотографии результатов работы 58-ой Армии разошлись уже по всему миру, Первый уничтоженный немецкий танк на полях Украины публикуют во многих изданиях, в различных уголках Земного шара.

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  "Нам еще много предстоит работать, чтобы вернуть былую славу российской армии и блеск русскому оружию" - добавил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин

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#россия #украина #сво #специальная военная операция #танки #война #leopard #вкс #58-ая армия
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Фаррух Темиров
20:59
Я видел и читал 10 или 15 раз тему, что первый леопард был уничтожен
Bild опубликовал статью под заголовком "Русские уничтожили первый Leopard" и это вызвало резонанс
Китя.
20:58
Новости фильтруйте. фейк же чтобы утроить срач.
Путин признал нехватку современных вооружений в ВС РФ, но отметил интенсивное наращивание их производства
Александр Криницкий
20:58
Много примеров в современном мире прямо противоположного.. Всё гораздо сложнее и в тоже время прозаичней.
Появилось качественное изображение подбитого танка Leopard 2 в ходе отражения наступления ВСУ
Enforsen Bsv
20:57
...Надо понимать, как работает геополитика.. - если америка говорит , что начнет обучать летчиков на фуу-16 и Ааа-10 , то это значит что харьковские курсанты уже обучают на них ( к слову с прошлого ле...
Путин заявил, что российское ядерное оружие разместят в Белоруссии в начале июля
хахахер
20:55
пиндосы и убивают,они договор с зелей заключили,с хохлов мясо пушечное,с пиндосов оружие.На суде тебе всё растолкуют
Появилось качественное изображение подбитого танка Leopard 2 в ходе отражения наступления ВСУ
Евгений Сом
20:54
А ссылочкой не поделишься где юбики сделали модель окружения на основе чужой картинки или просто балабол? А то как раз в анчартед 4 украли у юбиков КАРТИНКУ и вставили в свою игру. Также покажи пруф ...
Nvidia анонсировала модель ИИ для создания трехмерных сцен из 2D-видеороликов
Humanoid99
20:54
> я неумею читать сходи в школу, поучись
Путин признал нехватку современных вооружений в ВС РФ, но отметил интенсивное наращивание их производства
хахахер
20:53
я неумею читать
Путин признал нехватку современных вооружений в ВС РФ, но отметил интенсивное наращивание их производства
Kira625
20:52
> Траты в размере $64 000 проходили в три этапа: $16 800, $30 000 и $17 200. И у банка такие переводы за мобильные игры не вызвали никакого беспокойства?
Девочка из Китая потратила $64 000 на мобильные игры, разорив своих родителей
Humanoid99
20:52
Почитай https://ru.wikipedia.org/wiki/Всемирный_потоп
Путин признал нехватку современных вооружений в ВС РФ, но отметил интенсивное наращивание их производства
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